Lewis Hamilton: ’Mijn woorden waren misschien niet goed gekozen’

„Het klopt dat je het met bepaalde teamleden soms niet helemaal eens bent, maar dan is het belangrijk dat je goed blijft communiceren.”

Mercedes eindigde in Bahrein met Hamilton en George Russell als vijfde en zevende. Hoewel het er niet op lijkt dat het team binnenkort weer races kan winnen, wil Hamilton vooralsnog niets weten van een vertrek. „Dit team voelt nog steeds als familie. Ik wil niet weg, al moeten we wel een stap zetten”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die wel veranderingen eist.

Hamilton doet belofte

„We moeten harde noten kraken om het gat met de concurrentie te dichten. Eigenlijk kunnen we op dit moment alleen winnen als de rijders van Red Bull en Ferrari uitvallen. Terwijl het erop lijkt dat Aston Martin inmiddels ook sneller is.”

Hamilton laat zich niet ontmoedigen door de huidige situatie, maar is weinig optimistisch over zijn kansen om op dit jaar nog zijn achtste wereldtitel te winnen. „We houden van een uitdaging, maar rijden natuurlijk liever vooraan. Later dit jaar hopen we de aansluiting te vinden, al is het dan waarschijnlijk wel te laat om nog mee te doen voor de wereldtitel.”

De 38-jarige Hamilton sloot af met een belofte. „Ik ga sowieso weer een keer winnen, maar het gaat misschien wel even duren.”