Geschke lang aan de kant na val in Catalonië

De renner van CCC heeft door een val in de slotetappe van de Ronde van Catalonië zijn rechtersleutelbeen gebroken.

Geschke, voormalig ploeggenoot van Tom Dumoulin bij Team Sunweb, was nog maar net terug in het peloton. In februari brak hij een elleboog bij een val in de Ronde van Murcia en moest hij ook lang revalideren. De Ronde van Catalonië was weer zijn eerste wedstrijd.

De grote valpartij op 40 kilometer van de finish maakte meer slachtoffers. De Franse renners Tony Gallopin en Romain Bardet van AG2R liepen ook verwondingen op. Gallopin blesseerde zijn linkerschouder en Bardet had pijnlijke ribben. Nader onderzoek moet de ernst van de kwetsuren uitwijzen.