Formule 1 bevestigt: GP op 3 mei in Zandvoort

De kalender moet op 4 oktober tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council nog wel worden goedgekeurd. Het 70e seizoen in de Formule 1 begint op 15 maart met de GP van Australië en eindigt op 29 november in Abu Dhabi.

Het is voor het eerst sinds 1985 dat de Formule 1 terugkeert op Nederlandse bodem. In dat jaar werd er ook een race afgewerkt op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Onder de naam Heineken Dutch Grand Prix keert de Formule 1 terug.

Geen 21 maar 22 races

Er zullen volgend jaar in totaal 22 races worden verreden door Max Verstappen en zijn collega’s, eentje meer dan in 2019. Op 5 april krijgt Vietnam een primeur. Voor de eerste keer in de geschiedenis zal de koningsklasse in de autosport het land aandoen.

Het management van de koningsklasse van de autosport had al bevestigd dat het aflopende contract van de Spaanse Grand Prix in Barcelona met een jaar is verlengd.