Real Madrid met schrik vrij tegen laagvlieger

Zo zette de ploeg na de winst op Celta de Vigo (2-0) ook de tweede wedstrijd onder de teruggekeerde trainer Zinedine Zidane om in drie punten. Zidane mocht Karim Benzema danken. De Franse spits schoot een minuut voor tijd fraai de winnende treffer binnen.

Luca Zidane

Zidane had een plaatsje onder de lat ingeruimd voor zijn zoon Luca. De vorige wedstrijd die Luca keepte was de laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen. Ook toen was zijn vader de trainer. Ondanks twee tegentreffers stapten de Zidanes alsnog met een grote glimlach van het veld.

Real Madrid heeft na 29 wedstrijden 57 punten en het gat met de nummer twee en grote rivaal Atletico Madrid is twee punten. Het ongelukkige Huesca staat op 22 punten, zeven achter de veilige zeventiende plaats.

In Italië profiteerde Lazio optimaal van de nederlagen van de concurrenten in de 29e speelronde van de Serie A. De ploeg uit Rome won knap met 1-0 bij Internazionale. Sergej Milinkovic-Savic was in de 13e minuut verantwoordelijk voor de enige treffer van de bezoekers. De Servische middenvelder kopte op aangeven van de Spanjaard Luis Alberto bij de tweede paal binnen. Keeper Samir Handanovic voorkwam daarna dat Bastos en Alberto doel troffen. Keita Baldé miste namens Inter nog een aardige kans op de 1-1.

Mauro Icardi

Na rust scoorde Felipe Caicedo bijna na een solo, maar de Albanese doelman Thomas Strakosha wist ternauwernood te redden. Omdat Inter, nog steeds zonder aanvaller Mauro Icardi, aanvallend onmachtig was, bleef de 1-0 op het scorebord staan.

Voor de derde en vierde plek, die recht geven op deelname aan de Champions League, komen nog veel ploegen in aanmerking. Lazio klimt door de winst (48 punten) over stadgenoot AS Roma (47) - dat verloor van Napoli - heen naar de vijfde plaats. Naast de nummer 3 Inter (53) verloor ook de nummer 4 AC Milan (51). Lazio heeft bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld.

