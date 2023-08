Eerste voorselectie Jong Oranje onder Michael Reiziger: zeventien debutanten

Reiziger koos onder anderen voor AZ-aanvaller Ruben van Bommel, die in de laatste twee wedstrijden van de Alkmaarders trefzeker was. De andere nieuwkomers zijn Tyrese Asante (ADO Den Haag), Jorrel Hato (Ajax), Rio Hillen (De Graafschap), Lennard Hartjes (Excelsior), Serano Seymor (Excelsior), Finn van Breemen (FC Basel), Max Bruns (FC Twente), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam), Dani van den Heuvel (Leeds United), Rav van den Berg (Middlesbrough), Youri Baas (NEC), Sontje Hansen (NEC), Isaac Babadi (PSV), Fedde de Jong (SC Cambuur) en Noah Ohio (Standard Luik).

Jong Oranje start de nieuwe EK-kwalificatiecyclus met een thuiswedstrijd tegen Moldavië op 8 september. Vier dagen later volgt een uitduel in Noord-Macedonië. Zweden, Georgië en Gibraltar zijn de overige landen in de groep. Het EK staat in de zomer van 2025 in Slowakije op het programma.