PSV mist kans voor open doel in Amsterdam

Mark van Bommel

AMSTERDAM - PSV probeert na de verloren kampioensclash in Amsterdam met man en macht uit te stralen dat er nog geen vuiltje aan de lucht is. Toch zullen de spelers en technische staf van de koploper de komende dagen nog weleens wakker schrikken van de gemiste kans tegen Ajax (3-1), waar het elftal van Mark van Bommel na rust zelf struikelde over de uitgelegde rode loper richting de 25e landstitel.