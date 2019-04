Verstappen moest overleven in Bahrein

Het zat Verstappen op de baan in Sakhir niet tegen, maar ook niet mee. Natuurlijk had hij geluk dat Sebastian Vettel met zijn rappe Ferrari achter hem belandde. In de slotfase had de 21-jarige Limburger echter ook pech dat de safety car de baan werd opgestuurd. Verstappen stond op het punt om de met motorproblemen kampende Charles Leclerc van de derde plaats te beroven. Doordat beide Renaults tegelijk stilvielen, ging er evenwel een streep door die missie. Een hard gelag. Net nu Red Bull verlost dacht te zijn van de vaak vervloekte Renault-motor, zat de Franse krachtbron het team alsnog dwars.

Gemaximaliseerd

„Zonder die safety car had ik op het podium kunnen finishen, maar op pure snelheid was me dat normaal gesproken niet gelukt. Een derde plaats was ook niet verdiend geweest. Ik heb beter gescoord dan verwacht, dus wat dat betreft hebben we gemaximaliseerd. Met deze vierde plek is niets mis”, concludeerde Verstappen nuchter.

Naar eigen zeggen had hij geen moment lekker in de wedstrijd gezeten. De problemen die hem in de kwalificatie frustreerden, zaten hem ook tijdens de race dwars. Continu had hij last van overstuur. „Ik heb eigenlijk geen enkele redelijke ronde gereden. Het was overleven en een kwestie van elke stint tot een goed einde brengen.”

Stevig duel

Bijna ging het in de beginfase mis. Een stevig duel met Carlos Sainz liep net goed af. Voor de Nederlander, tenminste. De McLaren van de Spanjaard liep schade op. De wedstrijdleiding deed onderzoek naar het voorval, maar concludeerde hetzelfde als Verstappen: race-ongeval. „Het kwam door de spiegels. Volgens mij kon hij me niet zien.”

Voor Verstappen is het voorlopig zaak om stabiel te blijven presteren, het gat met de leider in de WK-stand niet te groot te laten worden. De Limburger moet zich focussen alsof hij een klassementsrenner in de nerveuze eerste week van de Tour de France is. In deze fase kan hij de titel nog niet winnen, maar wel verliezen. Parijs, of in dit geval: Abu Dhabi, is nog ver. „Het kampioenschap duurt nog lang en op dit moment hebben we het even moeilijk. Dan moet je zorgen dat je niet te veel punten verspeelt.”

Perspectief

De afgelopen jaren ging het in de eerste maanden van het seizoen vaak mis voor Verstappen. Terwijl het in de tweede helft van het seizoen vervolgens stukken beter ging. Nooit was het echter genoeg om het tij te keren. Als Verstappen uitvalbeurten de komende tijd weet te ontwijken en telkens op of net naast het podium weet te eindigen, blijft er perspectief om na een vijfde (2016), zesde (2017) en vierde plaats (2018) nu eens een keer bij de eerste drie in de WK-stand te eindigen. En misschien zit er nog wel meer in het vat.

Alles hangt echter af van de ontwikkeling van de auto. Het droomhuwelijk tussen Red Bull en de hardwerkende Japanners van motorleverancier Honda moet na de vrolijke wittebroodsweken blijven leveren. Liefde is een werkwoord. Je moet er soms hard voor werken. Te beginnen deze week, tijdens zogeheten in-season tests, waarbij Verstappen morgen in actie komt in Bahrein. „Er is nog niks aan de hand. Maar het moet wel beter.”