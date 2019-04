Iedereen lacht bij knokkend Ajax: ’Dit is extra lekker’

Uitblinker David Neres maakt aan alle onzekerheid een einde en schiet de 3-1 langs PSV-doelman Jeroen Zoet. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

AMSTERDAM - Ajax heeft er tegen PSV voor gezorgd dat de Eredivisie een bloedstollend slot krijgt. Na een dubbele mokerslag – rood voor Noussair Mazraoui, één minuut later gevolgd door de 1-1 van Luuk de Jong – leken de Amsterdammers in speelronde 27 hun titelaspiraties te moeten opgeven, omdat alleen de winst telde. Het hartstochtelijk spelende tiental van Erik ten Hag waste het varkentje door twee bevliegingen van David Neres en opnieuw een terechte ingreep van VAR Pol van Boekel alsnog: 3-1. „Als je de zege er met tien man zó uitsleept, is die extra lekker”, zei Matthijs de Ligt na afloop.