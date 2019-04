’Dit tast het zelfvertrouwen van PSV wel aan’

Dat schrijft chef voetbal Valentijn Driessen maandagochtend in zijn column in De Telegraaf. „De 3-1 nederlaag werd gebagatelliseerd en er werd op de voorsprong van twee punten gewezen, maar dit komt wel hard aan in Eindhoven. PSV creëerde in overtalsituatie nauwelijks meer een fatsoenlijke kans, en moest zelfs twee doelpunten incasseren. Ajax hijgt PSV met twee punten achterstand en een veel beter doelsaldo nadrukkelijk in de nek.”

Genadeklap

„Het is knap hoe Ajax de rug rechtte toen de ploeg tegen PSV op omvallen stond, terwijl de PSV’ers onderuit gingen terwijl ze Ajax de genadeklap in de kampioensrace konden geven.”

