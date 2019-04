AZ mist uitblinker in Arnhem: ’Een aderlating’

John van den Brom was zaterdagavond na de 1-0 zege van AZ op FC Groningen (’Net als die tegen Ajax tot stand gekomen uit een spelhervatting’) de koning te rijk.

Toch zat er een klein smetje aan de overwinning op de op één na best presterende ploeg van 2019: de gele kaart van uitblinker Adam Maher. „Hij is dinsdag geschorst tegen Vitesse”, aldus de succescoach.

Brede selectie

„Een aderlating, zeker weten”, zei Vlaar over de absentie van de herboren Maher. „Maar daar heb je mee te maken. Er staan wat spelers op scherp. Dan weet je dat er eens iemand tegen een schorsing gaat aanlopen. Nu moeten we laten zien dat onze selectie breed genoeg is om wedstrijden te blijven winnen.”

Bekijk ook: Vlaar kopt AZ langs FC Groningen