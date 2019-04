Sport Kort: Postma neemt kleine voorsprong op Heiner

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

20.40 uur: De Nederlandse mannencurlingploeg heeft bij het WK in Canada de tweede nederlaag geïncasseerd. Japan was na verlenging te sterk voor het team van bondscoach Shari Leibbrandt: 9-7. Na vier wedstrijden staat Nederland op twee overwinningen en twee nederlagen. Later op maandag is de vijfde wedstrijd, tegen Zwitserland.

20.33 uur: In de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio heeft zeiler Pieter-Jan Postma een kleine voorsprong genomen op Nicholas Heiner. Na de eerste dag van de Prinses Sofia Cup in Palma de Mallorca nemen de twee Nederlanders in de Finnklasse respectievelijk de tiende en twaalfde plaats in.

18.57 uur : Team NL neemt het komend weekeinde met slechts twee ruiters deel aan de finale van de wereldbeker in Göteborg. Alleen Hans Peter Minderhoud (Glock’s Dream Boy) en Emmelie Scholtens (Apache), beiden uitkomend in de dressuur, reizen af naar de Zweedse stad.

18.31 uur: Dinamo Zagreb moet de eerstkomende thuiswedstrijd in een Europees clubtoernooi in een leeg stadion spelen. De UEFA legde de Kroatische kampioen maandag die straf op wegens racistisch gedrag van fans van Zagreb in de confrontatie met Benfica vorige maand in de Europa League.

18.26 uur : De voetballers van Bolton Wanderers hebben het werk voor 48 uur neergelegd. De spelers van de club uit de Championship, het hoogste niveau in Engeland na de Premier League, weigeren volgens de BBC te trainen omdat voorzitter Ken Anderson voor de tweede keer in korte tijd weigert de salarissen op tijd uit te betalen.

16.56 uur : Joost Luiten speelt deze week onverwacht nog een toernooi in de Verenigde Staten. De Bleiswijker is toegevoegd aan het deelnemersveld van het Valero Texas Open in San Antonio. Het toernooi is onderdeel van de Amerikaanse PGA Tour en het prijzengeld bedraagt 7,5 miljoen dollar.

15.59 uur : Team Sunweb heeft de Deense wielrenner Søren Kragh Andersen twee jaar langer vastgelegd. Het 24-jarige talent had al een contract tot eind 2020, maar is met zijn nieuwe contract tot 2022 verbonden aan de wielerformatie.

15,44 uur : Bayern München speelt woensdag in de kwartfinale van de nationale beker vrijwel zeker zonder doelman Manuel Neuer tegen Heidenheim. De international is niet fit. Coach Niko Kovac zei ervan uit te gaan dat Sven Ulreich het doel verdedigt.

14.21 uur : Queens Park Rangers heeft afscheid genomen van trainer Steve McClaren. De Engelse coach, die FC Twente in 2010 kampioen maakte, was sinds mei vorig jaar werkzaam bij de club uit Londen. De coach moet vertrekken wegens de tegenvallende resultaten.

Dortmund-verdediger Achraf Hakimi voelt aan zijn voet. Ⓒ AFP

12.54 uur: Borussia Dortmund moet het voor de rest van het seizoen zonder verdediger Achraf Hakimi stellen. De Marokkaan heeft in het duel met VfL Wolfsburg zijn middenvoetsbeentje gebroken. De verdediger, die 21 competitiewedstrijden in actie kwam, wordt in Madrid geopereerd.

Robin Haase stijgt naar de 62e plek op de wereldranglijst. Ⓒ EPA

10.49 uur: Robin Haase is op de ATP-ranglijst drie plekken gestegen dankzij het bereiken van de derde ronde op het masterstoernooi van Miami. De Hagenaar staat nu 62e. Het was voor Haase zijn beste prestatie tot dusverre in Miami. De Canadees Félix Auger-Aliassime is de hoogste stijger op de wereldranglijst. Het 18-jarige talent steeg na het bereiken van de halve finale in Miami 24 plaatsen en staat nu 33e. Novak Djokovic blijft de lijst aanvoeren. Roger Federer steeg door zijn toernooizege in Miami van de vijfde naar de vierde plaats.

09.01 uur: Golden State Warriors heeft zich hersteld van een controversiële nederlaag bij Minnesota Timberwolves, waar het in de slotseconde van de extra tijd onderuit ging na wat dubieuze arbitrale beslissingen. Thuis in Oakland was de titelverdediger ruim (137-90) de baas over Charlotte Hornets. De Warriors namen weer afstand van Denver Nuggets aan kop van de Western Conference met 52 overwinningen tegen 24 nederlagen. De Nuggets verloren thuis verrassend van Washington Wizards (90-95) en staan op 51 overwinningen tegen 25 verliespartijen

Golden State Warriors-sterspeler Steph Curry (l) viert met zijn ploeggenoot Andrew Bogut dat zij weer lijstaanvoerder zijn van de Western Conference in de NBA Ⓒ USA TODAY Sports

08.38 uur: In een volledig Amerikaanse finale heeft golfer Kevin Kisner het prestigieuze World Golf Championship Match Play gewonnen. Op de banen van de Austin Country Club versloeg hij Matt Kuchar onder moeilijke omstandigheden. Daarmee nam de als 48e geplaatste Kisner revanche voor vorig jaar toen hij in de finale kansloos verloor van een andere landgenoot, Bubba Watson.

07.45 uur: Golfster Anne van Dam heeft de KIA Classic afgesloten op de gedeelde 28e plaats. De 23-jarige Arnhemse verbeterde zich ook op de slotdag met een ronde van 68, vier onder par. Daarmee kwam ze uit op een totaal van 282 slagen en een verdienstelijke klassering in het toernooi uit de Amerikaanse vrouwentour LPGA. Van Dam veroverde vorig jaar een speelkaart voor de toernooien waarin de wereldtop in actie komt. De winst was voor de Japanse Nasa Hataoka die in vier dagen 270 slagen noteerde, liefst 18 onder het baangemiddelde.

07.21 uur: De Nederlandse curlers hebben bij het WK in het Canadese Lethbridge na olympisch kampioen Verenigde Staten ook Europees kampioen Schotland verslagen. In het laatste end scoorde Oranje liefst drie punten waarmee de eindstand op 5-4 kwam. Het was de tweede zege na de stunt tegen Team USA op de openingsdag en een nederlaag tegen regerend wereldkampioen Zweden.