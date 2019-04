Wijnstekers: ’Blind stond er als een veldheer’

Daley Blind (l) verspert PSV-aanvaller Donyell Malen de doorgang naar het Ajax-doel. Ⓒ Rene Bouwman

Vier keer op rij werd Daley Blind kampioen met Ajax, alvorens hij in 2014 een transfer maakte naar Manchester United. In de periode dat de verdediger in Engeland actief was, slaagde Ajax er prompt niet meer in om de landstitel te veroveren. In de met 3-1 gewonnen topper tegen PSV liet de inmiddels 29-jarige Blind zien dat hij de schaal opnieuw naar Amsterdam wil halen. „Daley stond er als een veldheer. Hij bewees vandaag waarom Ajax hem in de zomer terug heeft gehaald”, aldus rapporteur Ben Wijnstekers.