Van Bommel: ’Mooi verhaal, wel verloren’

Van Bommel zag dat zijn tactische plan met Michal Sadilek op het middenveld goed uit de verf kwam, alhoewel PSV voor rust moeite had om gevaar te stichten. „Het klinkt gek: maar soms moet je een 1-0 achterstand vasthouden tot de rust. We werden wel gevaarlijk, maar kregen geen echte kansen. In de rust konden we wat dingen vertellen. We kwamen daarna ook direct goed uit de kleedkamer.”

Van Bommel had ook gezien dat PSV alle spanning rond het landskampioenschap weg had kunnen halen, als het bij een 1-1 stand en met een man meer zorgvuldiger was geweest. „We hebben mooie kansen gehad en hadden de wedstrijd moeten beslissen. Als je de wedstrijd ziet, moet je misschien wel winnen. Dit is de tweede keer dat we verliezen dit seizoen. Dat is niet veel, op 27 wedstrijden. We zijn niet weggespeeld. Het heeft helemaal geen zin om in zak en as te zitten.”

Schwaab

De coach van PSV staat erom bekend om zijn spelers in bescherming te nemen en wilde dus ook Daniel Schwaab niet afvallen. „Hij speelt een fantastisch seizoen, dus dat zou onzin zijn. Ik kan sowieso niemand iets verwijten”, aldus Van Bommel, die er wat het penalty-moment betreft niet helemaal uit was.

„Je kan hem geven, al valt hij (David Neres, red.) natuurlijk wel een beetje raar. Met de VAR is het zo dat je altijd afhankelijk bent van de interpretatie van iemand achter een televisiescherm. En bij sommige momenten lijkt het in de herhaling veel zwaarder dan het in werkelijkheid is.”

