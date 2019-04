Neres: ’Dit moet ons zó veel vertrouwen geven’

De uitblinkende dribbelaar was ongrijpbaar voor alle PSV’ers die hij tegenkwam: Angelino, Denzel Dumfries en Daniel Schwaab. De penalty die hij bij 1-1, na een onhandige actie van Schwaab en tussenkomst van de VAR kreeg, was het kantelpunt.

Davin Neres schiet de bal (3-1) achter PSV-doelman Jeroen Zoet en beslist de topper in het voordeel van Ajax. Ⓒ Rene Bouwman

„Ik wist dat de scheidsrechter zijn beslissing om te laten doorspelen zou moeten herzien, want ik werd duidelijk geraakt”, beschreef hij de overtreding van de Duitser op de achterlijn. „Dusan Tadic maakte al het VAR-gebaar en ik wist dat de scheidsrechter zou gaan kijken.”

’Fighting spirit’

Net als Matthijs de Ligt was Neres trots op zijn medespelers. „De fighting spirit was groot. Als je met tien man de koploper kunt verslaan, heb je een goed elftal en de juiste mentaliteit. In de Champions League hebben we al getoond dat we tegen betere clubs goede resultaten kunnen boeken. Maar met tien spelers, is het nog veel moeilijker. We hebben met Hakim Ziyech, Frenkie de Jong, Dusan Tadic en mij technische spelers die zelfs dan het verschil kunnen maken. Dit moet ons zó veel vertrouwen geven dat we in de competitie geen punt meer verspelen. Dan zien we wel of het genoeg was voor het kampioenschap. Dat denk ik dan wel.”

Bekijk ook: Ajax terug in titelrace na winst in bewogen topper

De omschakeling van de kolkende ArenA naar het stadionnetje van Emmen zal overmorgen groot zijn, beseft Neres. „Op kunstgras. Maar elk duel is nu een finale. Tegen wie en op welke ondergrond maakt niks uit: we moeten alles winnen.”