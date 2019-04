Vlaar: ’Ik kreeg de bal precies op mijn kanis’

Het was een bijzonder gezicht. Na de perfecte corner van Calvin Stengs gooide Vlaar alles in de strijd om zijn hoofd tegen de bal te kunnen plaatsen. Nadat dit lukte en FC Groningen-keeper Sergio Padt kansloos was, rende de routinier juichend naar de hoek. En vlak voor de fanatiekste aanhang van AZ maakte hij in de lucht een pirouette, balde hij zijn vuisten en strekte hij na de landing zijn aanvankelijk gekruiste armen.

Ron Vlaar (l) viert zijn winnende treffer tegen FC Groningen op dezelfde wijze als Cristiano Ronaldo. Ⓒ Hollandse Hoogte

’De tsjoe’

„Het was wel een beetje de tsjoe”, maakte hij na afloop op verzoek ook nog het geluid dat Ronaldo bij het juichen produceert. „Weet ik veel wat ik deed. Ik was uitzinnig van vreugde. Ik voelde de afgelopen weken al een beetje dat mijn doelpunt in de lucht hing en nu viel het gelukkig een keer. Doordat Bjørn Johnsen erin kwam, was er bij FC Groningen wat twijfel. Daarom ging ik er vol voor en kreeg ik de bal precies op mijn kanis.”

Het beslissende doelpunt, Vlaars eerste van het seizoen, is de beloning voor de wederopstanding van de bronzen WK-ganger van 2014 na de winterstop. Waar Vlaar in de eerste seizoenshelft werd geplaagd door kleine blessures en menigeen zich openlijk afvroeg of hij zo wel moest willen doorgaan, begon hij in januari aan zijn tweede jeugd. Zijn fanatisme en leven als een prof – bijna even obsessief als Ronaldo – zijn een voorbeeld voor zijn jonge ploeggenoten. Na de klinkende zege op Ajax, twee weken geleden, gaf Van den Brom zijn spelers vrij, maar Vlaar meldde zich op het trainingscomplex in Wijdewormer om zich te laten verzorgen en om te trainen in het krachthonk.

Succesformule

Met de terugkeer van de fit ogende Vlaar, het omturnen van middenvelder Teun Koopmeiners tot centrale verdediger, de spitspositie voor Mats Seuntjens en vooral de entree van Adam Maher in het elftal vond Van den Brom de succesformule. AZ is met 25 punten uit tien duels het best presterende elftal in 2019. Dat resultaat logenstraft de theorie dat trainers niet te vroeg hun vertrek kenbaar moeten maken. Dankzij de indrukwekkende serie heeft AZ de derde plaats in eigen hand.

"’Derde plaats heel reëel doel en dat spreken we ook uit’"

„Volgens mij stonden we in de winterstop elf punten achter. Daarom hebben wij nooit aan die derde plek gedacht. Wat we konden doen, was winnen, heel veel winnen. Dat hebben we gedaan en moeten we nu blijven doen. Feyenoord liet juist veel punten liggen, dus is het plotseling een heel reëel doel. En dat spreken we ook uit”, aldus Vlaar die niet veel meer treffers beloofde. „Ik zal erop blijven loeren, maar de tegenstanders zullen nu nog meer op me letten. Laten wij ons achterin maar zoveel mogelijk mogelijk op de nul focussen. Dat hebben we (inclusief de beker, red.) dit jaar al negen van de twaalf wedstrijden gedaan.”

