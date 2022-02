Weinig krachtsverschil tussen Villarreal en Juventus: 1-1

Juventus zonder aanvoerder Giorgio Chiellini en Paulo Dybala kwam razendsnel op voorsprong door een treffer van Dusan Vlahovic. De 22-jarige spits die vorige maand voor ruim 70 miljoen euro overkwam van Fiorentina, scoorde al na 32 seconden met een diagonaal schot uit de draai.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Voor rust kon Villarreal daar weinig tegenover stellen. Na ruim een kwartier spelen was het Arnaut Danjuma, afgelopen weekeinde in La Liga nog goed voor een hattrick, die bijna voor de gelijkmaker zorgde na een subtiel hakballetje. Doelman Wojciech Szczesny stond op de juiste plek en voorkwam de 1-1 van de Oranje-international. Het was de enige opvallende actie van Danjuma, die verder nauwelijks in het spel voorkwam.

De gelijkmaker kwam er toch, maar pas na een uur spelen. Het was Dani Parejo die van dicht bij doel trof.

De Ligt was een beetje teleurgesteld over het resultaat. „We speelden een goede wedstrijd, ondanks de afwezigheid van enkele geblesseerde basiskrachten, jammer dat we de mogelijkheid om te winnen hebben laten liggen.”