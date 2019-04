Drama voor Leclerc: ’Dit doet pijn’

Mercedes profiteerde optimaal. Net als in Melbourne noteerden de Silberpfeilen een één-twee. Dit keer finishte Hamilton voor Valtteri Bottas. Voor de van pole gestarte Leclerc waren de druiven zuur. In bijna alle sessies had de 21-jarige Monegask gedomineerd. De GP van Bahrein had zijn allereerste F1-zege moeten opleveren. Na de start verloor hij de koppositie even aan Vettel, maar dapper knokte hij zich terug. In de slotfase sloeg het noodlot echter toe.

Tegenvaller

„Dit soort dingen gebeurt. Het hoort bij autosport. Helaas was het niet onze dag. Het doet pijn, maar het team heeft fantastisch werk geleverd na de tegenvallende race in Australië. De auto was bijzonder snel. We zullen sterker terugkomen. Dit is mijn eerste podiumplaats, maar ik kijk niet naar resultaten. Ik kijk naar wat er beter kan.”

Het podium na de Grand Prix van Bahrein v.l.n.r. Valteri Bottas (tweede), Simon Cole (Mercedes), Lewis Hamilton (eerste) en Charles Leclerc (derde). Ⓒ REUTERS

Ferrari was in de wintermaanden oppermachtig geweest tijdens de tests in Barcelona. Met hoge verwachtingen was de Scuderia naar Australië afgereisd, maar daar werden Leclerc en Vettel snoeihard afgetroefd. De vierde en vijfde plaats leverden direct hoon op vanuit Italië en de onrust nam alweer toe in de fabriek in Maranello.

Mercedes

Precies wat het team de afgelopen jaren zoveel partte speelde. Ondanks een goede auto moest Ferrari de afgelopen twee seizoenen toezien hoe Hamilton met de wereldtitel aan de haal ging. En dus werd afscheid genomen van teambaas Maurizio Arrivabene die de laatste jaren vooral voor onrust in plaats van successen zorgde. De rustige Mattia Binotto nam het roer van het rode schip over, maar begint nu dus met een valse start, die de renstal direct in de achtervolging dwingt. De achterstand op Mercedes in de WK-stand is na twee races al flink.

Zelfs Hamilton had een beetje medelijden. „Ferrari was dit weekeidne zeer snel. Charles deed het super. Hij had moet winnen. Wij hebben geluk gehad, maar goed, we nemen het zoals het komt.”

