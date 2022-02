Instituut Sportrechtspraak gaat matchfixing hockey onderzoeken

Laren en Bloemendaal besloten afgelopen zondag in de slotfase van de wedstrijd bij een stand van 4-3 de klok te laten aflopen zonder verder te spelen. De ploegen hadden bij deze stand genoeg om in de hoofdklasse te blijven, Ring Pass Delft degradeerde hierdoor en spreekt van matchfixing.

De KNHB liet weten de gang van zaken "te betreuren". De bond heeft naar eigen zeggen in juni 2021 besloten de tuchtrechtelijke behandeling van doping- en matchfixingzaken onder te brengen bij ISR. Het instituut is volgens de bond de onafhankelijke partij binnen de sport op het gebied van matchfixing.

Bij het bestuur en spelers van de Delftse club is grote woede over de voor hun teleurstellende afloop van de competitie. "Het onderzoek moet zich richten op de vraag of er sprake is geweest van manipulatie van de wedstrijd en er dus vooraf onderling afspraken zijn gemaakt over de uitslag", schrijft het bestuur. "Er is in de media veel aandacht besteed aan de wijze waarop deze wedstrijd is verlopen. De frustraties bij ons team zijn dan ook zeer begrijpelijk."

De club verwijst op haar site ook naar iets "wat er eerder in de competitie aan vooraf ging". Het gaat daarbij vermoedelijk over een eerder degradatieduel tussen Bloemendaal en Laren met een verdachte uitslag.