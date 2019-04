Hattrickhelden aan de top in Elftal van de Week

In een spectaculair duel tussen Ajax en PSV trokken de Amsterdammers uiteindelijk aan het langste eind. David Neres stal de show in de Johan Cruijff ArenA met snelle dribbels en bleek ongrijpbaar voor de PSV-defensie. De Braziliaanse dribbelaar was bij de 2-1 en 3-1 betrokken. Daarnaast maakte Daley Blind zijn status als ervaren international waar door als een leider de Ajax-verdediging aan te voeren. Beide Ajacieden scoren hetzelfde rapportcijfer: 7.

Friese muur

Heerenveen-doelman Warner Hahn had zaterdag een zeer drukke avond in het Abe Lenstra Stadion. Excelsior kreeg grote kansen, maar telkens lag Hahn in de weg. Met katachtige reddingen hield de keeper zijn ploeg op de been, wat de Friezen uiteindelijk ook de zege opleverde. Pelle van Amersfoort schoot namelijk in de laatste minuten de 1-0 tegen de touwen. Hahn krijgt overigens het rapportcijfer 8.

Hattrickhelden

In de doelpuntrijke duels tussen ADO-Vitesse (3-3) en Willem II tegen Fortuna Sittard (3-2) waren Buitink en Isak de echte smaakmakers. Beiden wisten tot drie keer toe het net te vinden. Isak deed dat overigens drie keer vanaf elf meter en krijgt voor zijn prestaties een 8,5. Buitink krijgt een iets lager cijfer: 8.

Het volledige Elftal van de Week Ⓒ Telesport

Voetballer van het Jaar

In de strijd om de eretitel Telesport Voetballer van het Jaar heeft een aantal Ajacieden goede zaken gedaan, maar de lijstaanvoerder is nog altijd de topscorer van de Eredivisie: Luuk de Jong. De aanvoerder van PSV wordt echter op de voet gevolgd door ploeggenoot Angelino en Ajax-captain Matthijs de Ligt. De top vijf wordt aangevuld door nog een PSV’er en Ajacied: Steven Bergwijn en Blind.