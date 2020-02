Advocaat kan bijzondere cijfers als Feyenoord-coach overleggen

Advocaat is nu de eerste trainer sinds Ernst Happel in 1969 die in zijn eerste elf Eredivisie-duels als coach van Feyenoord ongeslagen is gebleven. „We begonnen slecht en we waren niet scherp genoeg het eerste kwartier. Daarna controleerden we de wedstrijd”, zei de 72-jarige Hagenaar.

Energie

„We bleven tot het einde toe knokken. Ik vond het geen ontsnapping, het was een terechte overwinning. Dat Robert Bozenik het winnende doelpunt maakt, is voor die jongen geweldig.” Dat vond ook captain Steven Berghuis, die met twee doelpunten en een assist van grote waarde was. „Robert was steeds aanspeelbaar en aan het jagen. Hij bracht energie in de ploeg.”

Feyenoord kwam eerst met 2-0 achter en daarna met 3-2. „Van 2-0 is het moeilijk terugkomen. Dan moet je veerkracht en een goede mentaliteit hebben. Je ziet dat dat er wel is”, zei Berghuis tegen FOX Sports. „Het vertrouwen is daar, met name door de resultaten. We hebben kwaliteit.”

Berghuis staat na zondag op dertien doelpunten in de competitie. Vorig seizoen kwam hij niet verder dan twaalf goals. In totaal heeft Berghuis nu vijftig keer gescoord voor Feyenoord in de Eredivisie. Daarmee staat hij nu in de top-5 van topscorers van de Rotterdamse club in deze eeuw. Dat rijtje wordt aangevoerd door Dirk Kuyt.

