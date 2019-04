Rutten: ’Lof voor Van Leeuwen’

„Heel mooi. Het is altijd lastig om in een jaar terug te keren. Dat is het allermoeilijkste”, aldus de trainer van Anderlecht, die FC Twente terzijde staat als adviseur op technisch vlak.

Van Leeuwen

Rutten vindt niet dat hij in die rol een belangrijk aandeel in het succes heeft gehad. „Nee, het gaat om de mensen die daar werken. Ik heb wel Ted van Leeuwen naar voren geschoven als de belangrijkste pion in het geheel. Alleen maar lof voor de manier waarop hij binnen zijn netwerk een dusdanig team heeft kunnen formeren”, zegt Rutten, die met Anderlecht niet al te best aan de play-offs voor het kampioenschap is begonnen.

Ted van Leeuwen (l) en Fred Rutten. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

„Iedereen is weer vergeten, dat pas op 1 september de technische staf, medische staf en selectie rondwaren. FC Twente is vanuit een enorme achterstand gekomen en daarom is dit wel heel erg mooi”, spreekt Rutten vol lof over FC Twente en Van Leeuwen, technisch directeur van de Tukkers.

