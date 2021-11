Premium Het beste van De Telegraaf

Aanvaller verbreekt record van Noors fenomeen Erling Haaland Champions League in de ban van Ajax-spits: ’Haller, is it me you’re looking for?’

Sébastien Haller was weer eens op dreef tegen Besiktaa en scoorde twee keer. Ⓒ AP

Sébastien Haller maakte woensdagavond beide treffers voor Ajax, in het gewonnen duel (1-2) in de Champions League bij Besiktas. De Franse Ivoriaan, die in Turkije op de bank begon en meteen na rust in het veld kwam, heeft nu al negen keer gescoord in de groepsfase van het toernooi.