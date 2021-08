Voormalig Engels international Terry McDermott lijdt aan dementie

„Ik moet ermee leven en dat zal ik doen. Dat is de manier waarop ik ben opgevoed. Ik heb in mijn leven niets cadeau gekregen en ben niet bang om de strijd aan te gaan. En we zien ook dat heel wat andere oud-spelers er erger aan toe zijn”, aldus de voormalig Engels international.

„Vechten is mijn tweede natuur”, onderstreept McDermott, die voor Liverpool 81 doelpunten maakte in 329 wedstrijden. „Het ergste was dat ik, voor de diagnose werd gesteld, niet wist wat er aan de hand was. Het aantal ex-spelers dat de diagnose dementie of Alzheimer krijgt is angstaanjagend.”

Een aantal dagen geleden maakte ook Manchester United-clubicoon Denis Law kenbaar aan de ziekte te lijden.