Benzema heeft record waar Messi en Ronaldo van dromen

Een nieuwe deceptie in de Spaanse hoofdstad lag op de loer. Real Madrid stond na 88 minuten voetballen in het eigen Santiago Bernabéu met 2-2 gelijk tegen hekkensluiter Huesca. Maar plots was daar Benzema, de redder in nood die Los Blancos behoedde van een nieuwe Madrileense blamage.

Bekritiseerd

De vaak bekritiseerde Fransman nam de winnende treffer tegen Huesca voor zijn rekening en schoot alweer zijn veertiende competitiedoelpunt tegen de touwen. De 31-jarige spits is dit seizoen clubtopscorer van Real Madrid, maar hij moet in de strijd om de gouden schoen van La Liga voorlopig diep buigen voor niemand minder dan Lionel Messi, die de topscorerslijst aanvoert met 31 goals.

Lionel Messi is met 31 treffers topscorer van La Liga en legt ver voor op de nummer twee: zijn ploeggenoot Luis Suarez (18 goals). Ⓒ AFP

Benzema, die sinds het vertrek van superster Cristiano Ronaldo weer wat makkelijker het net weet te vinden, maakt geen aanspraak op de topscorerstitel in Spanje. De Franse goalgetter heeft met zijn doelpunt Huesca wel een La Liga-record veroverd. Een bijzondere mijlpaal waar zelfs Messi en oud-ploeggenoot Ronaldo niet aan kunnen tippen.

La Liga-record

Big Benz, zoals zijn bijnaam luidt, heeft nu tegen elke ploeg uit de Spaanse topcompetitie -waar hij tegenover stond - gescoord. In totaal nam Benzema het tegen 34 La Liga-ploegen op en hij heeft tegen elk van hen gescoord.

Messi scoorde tegen 37 van de 40 teams tegen wie hij speelde. Op het lijstje van de Argentijn ontbreken doelpunten tegen Cadiz, Murcia (momenteel niet actief op hoogste niveau in Spanje) en Huesca. Ronaldo was trefzeker tegen 32 van de 33 clubs die hem van scoren probeerden te houden. Alleen Leganes ontsprong de dans en wist de Portugees te stoppen.

Benzema neemt het record over van Real Madrid-legende Hugo Sánchez. De Mexicaan - in totaal 164 trefzeker voor Real - scoorde tegen 33 van zijn 33 tegenstanders. Eentje minder dus dan de Fransman.