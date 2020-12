Pierre Webó: ’Ik wil Erdogan bedanken voor zijn steun’

Tijdens een soort geïmproviseerde persconferentie op de luchthaven van de Turkse stad reageerde hij op het incident. „Het voelde heel raar aan om een scheidsrechter met een UEFA Pro Licentie die woorden te horen zeggen”, vertelt de Kameroener. Daarmee doelt hij op de woorden ’ala negru’, wat Roemeens is voor ’die zwarte man’. „Ik vind dat hij daarmee een grens over is gegaan.”

Al vroeg in de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en de Turkse kampioen ontstond er tumult langs de zijlijn. „We zagen al snel meerdere beslissingen waar we het niet mee eens waren”, legt Webó uit. „Daarom vonden we dat we erop moesten reageren. Vervolgens gebruikte hij een woord dat hij nooit had mogen gebruiken. Niemand moet dat gebruiken, zeker niet in de huidige tijd. Daarna liep het uit de hand, de beelden spreken daarbij voor zich.”

Hoewel hij niet verder op de details van het incident wilde ingaan, sprak hij zijn dankbaarheid uit. „Ik heb de voorbije 48 uur veel steun ontvangen. Ik wil in het speciaal president Recep Tayyip Erdogan en onze clubvoorzitter Göksel Gümüsdag bedanken. Het is belangrijk dat zij zich zo snel uitspraken tegen racisme.”

Levenslang schorsen

Momenteel loopt het onderzoek naar Coltescu. De Roemeen hangt waarschijnlijk een schorsing van tien speeldagen boven het hoofd, zo meldde L’Equipe. Basaksehir-voorzitter Gümüsdag heeft al laten weten dat te weinig te vinden. Hij heeft gepleit voor een levenslangs schorsing. Een schorsing voor Coltescu zal echter vooral symbolisch zijn, aangezien hij met pensioen gaat.

Het duel in Parijs werd een dag later uitgespeeld onder leiding van het scheidsrechtersteam van Danny Makkelie. De thuisploeg had uiteindelijk een makkelijke avond en won met 5-1, mede door een hattrick van Neymar.