Van der Poel in groen naar huis dankzij hattrick

Van der Poel was na 166 kilometer de beste in een massasprint in Manchester. Hij hield landgenoot Cees Bol van Sunweb achter zich. De Italiaan Matteo Trentin van Mitchelton-Scott werd derde.

Mike Teunissen van Jumbo-Visma eindigde in Manchester als vierde. De groen-gele formatie beleefde eveneens een succesvolle week in Groot-Brittannië. Met Dylan Groenewegen won de Nederlandse ploeg drie riten.

Van der Poel werd op podium vergezeld door Trentin en de Belg Jasper de Buyst van Lotto-Soudal, op wie hij in het algemeen klassement een voorsprong van respectievelijk 17 en 50 seconden had.

Als hij dat al niet was, is Van der Poel na zijn zeges in de Tour of Britain dé topfavoriet om over twee weken in Yorkshire tijdens het WK wielrennen de regenboogtrui te veroveren. Joop Zoetemelk was in 1985 de laatste Nederlander die wereldkampioen werd.