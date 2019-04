Van den Brom trekt rookgordijn op, Stengs twijfelgeval

Adam Maher liep zaterdagavond in het gewonnen thuisduel met FC Groningen (1-0) tegen een fatale vijfde gele kaart op en is geschorst.

Daarnaast is het nog maar de vraag of John van den Brom kan beschikken over Calvin Stengs en Stijn Wuytens. Steraanvaller Stengs en verdediger Wuytens lieten maandagochtend verstek gaan op de afsluitende training.

Hoofdtrainer Van den Brom: „We hebben Calvin en Stijn bewust binnengehouden. Je moet voorzichtigheid zijn, zeker met het schema van drie duels in acht dagen. De hersteltijd is kort. We kijken morgenochtend hoe ze er voor staan en nemen dan een beslissing.”

Normaal gesproken had Ron Vlaar vandaag ook niet hoeven trainen, vult Van den Brom aan. „Die hadden we de optie gegeven om binnen te blijven. Maar Ron wilde gewoon trainen, die zit hartstikke goed in zijn vel. Een beter signaal kan je niet krijgen.”

De vraag is hoe Van Brom de afwezigheid van Maher, de absolute uitblinker in het duel met FC Groningen, denkt op te gaan vangen. Hij zou Teun Koopmeiners kunnen doorschuiven naar het middenveld en Wuytens op de vrijgekomen plek, centraal achterin, kunnen posteren. Mocht Stengs niet spelen, dan lijkt de IJslandse international Gudmundsson zijn logische vervanger. Van den Brom, die het laatste gedeelte van de training afsloot voor pottenkijkers: „Maar alles valt en staat met de fysieke gesteldheid van Stengs en Wuytens.”