Matthews kopman Sunweb in ’Ronde’

Hoewel de Australiër zondag debuteert in de Ronde van Vlaanderen is hij meteen aangewezen als kopman van de ploeg. Matthews is hersteld van een val in Parijs-Nice, getuige zijn twaalfde plaats in Milaan-Sanremo en twee ritzeges in de Ronde van Catalonië.

,,Michael heeft in Catalonië laten zien dat het met de vorm wel goed zit. Met een sterke ploeg hopen we hem zo lang mogelijk te kunnen helpen om een goed resultaat te boeken'', aldus ploegleider Marc Reef. Matthews krijgt de Denen Casper Pedersen, Asbjørn en Søren Kragh Andersen en de Duitser Nikias Arndt mee. Cees Bol en Roy Curvers vormen de Nederlandse inbreng.

Sam Oomen is aangewezen als kopman van de ploeg voor de Ronde van Baskenland die volgende week maandag begint. De Ier Nicolas Roche is de wegkapitein in een verder jong team met onder anderen het Zwitserse toptalent Marc Hirschi.