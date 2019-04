Williams-coureur Russell test voor Mercedes

De Brit is wedstrijdrijder bij Williams, maar is opgeleid door het Duitse team. Hij was de afgelopen twee jaar al testrijder bij Mercedes. Russell (21), die zondag als vijftiende finishte in zijn Williams in de Grote Prijs van Bahrein, komt woensdag in actie op het circuit van Sakhir. Lewis Hamilton kruipt dinsdag achter het stuur.

De Brit Jack Aitken mag een dag testen voor Renault. Hij rijdt woensdag, terwijl Daniel Ricciardo op dinsdag de bolide van de geplaagde Franse renstal bestuurt. Ricciardo en teamgenoot Nico Hülkenberg vielen zondag allebei uit met motorische problemen.

De meeste aandacht zal uitgaan naar Mick Schumacher. De 20-jarige zoon van de vermaarde Duitse autocoureur Michael Schumacher mag zijn eerste rondjes rijden in een Formule 1-bolide. Hij test dinsdag voor Ferrari en woensdag voor Alfa Romeo.