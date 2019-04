Willem II schorst onwillige Özbiliz

Özbiliz is door de club disciplinair geschorst. De Armeniër weigerde in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Fortuna Sittard om in te vallen. Kristinsson is teruggezet naar het tweede elftal. Willem II heeft de IJslander een contractaanbieding gedaan, maar hij weigert zijn aflopende contract te verlengen.

Willem II-coach Adrie Koster kan tegen Heracles ook geen beroep doen op de geblesseerde Freek Heerkens, Karim Coulibaly en James McGarry. Elmo Lieftink is gepasseerd.