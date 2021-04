Henk Fraser: ’Ik ben helemaal gek van iemand als Dusan Tadic’

Voetbal

München fluit organisatiecomité EK voetbal terug: ’Geen garantie op fans in stadion’

De stad München heeft maandag in een persbericht gereageerd op de brandende vraag of er tijdens het EK voetbal (11 juni-11 juli) van komende zomer fans zullen worden toegelaten in de Allianz Arena, één van de twaalf speelstadions op het EK.