Oppermachtige Suzanne Schulting heerst tijdens NK allround shorttrack

De eerste plaats is voor Schulting geen moment in gevaar geweest. Nadat ze eerste werd op de 500 meter, haar minst geliefde afstand, pakte ze ook de winst op de 1000 meter. Ze verzekerde zich van de allroundtitel door ook op de slotafstand de beste te zijn.

De tweede plaats in het algemeen klassement ging naar Xandra Velseboer, Selma Poutsma werd derde.

Bekijk ook: Suzanne Schulting weet waar het gevaar in schuilt op NK

Spanning bij de mannen

Bij de mannen was er een stuk meer spanning. Dylan Hoogerwerf pakte uiteindelijk de nationale titel. Hoogerwerf profiteerde tijdens de slotafstand van een misslag van Friso Emons die ten val kwam en de titel daardoor aan zijn neus voorbij zag gaan. Emons pakte nog wel de derde plaats in het algemeen klassement achter Jens van ’t Wout. Sjinkie Knegt kwam niet in actie tijdens de slotafstand en eindigde als vierde in het algemeen klassement.

Dylan Hoogerwerf (r) viert zijn nationale titel Ⓒ HH/ANP

Daan Breeuwsma

In twintig minuten liep het toernooi van Daan Breeuwsma uit op een drama. De kampioen van 2018 en 2019 lag op kop toen hij in de laatste bocht van de 1000 meter ten val kwam en niet veel later werd hij ook nog op de 500 meter gediskwalificeerd na een valse start.