Voor rijkste sporter Bogaerts telt slechts de bal

Xander Bogaerts (l) Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Een hand. Een amicaal schouderklopje. Een boks. Een high five. Een hartelijke omhelzing, ook wel bekend als bro hug. Als de op Aruba geboren honkballer Xander Bogaerts op Fenway Park, de thuishaven van Boston Red Sox, de kleedkamer binnen komt, gebeurt er ook iets. Iedereen bij de topclub uit de Amerikaanse Major League Baseball, van sterspeler tot materiaalman, krijgt een persoonlijke begroeting van X-Man. „Hij is anders dan Amerikanen”, zegt ploeggenoot Christian Varquez ooit over hem. „Als hij vraagt hoe het met je gaat, toont hij oprechte belangstelling.”