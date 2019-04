Armstrong kreeg 1 miljoen voor deelname Tour Down Under

Het was al bekend dat Armstrong een riante vergoeding had gekregen, maar de regering van Zuid-Australië gaf vandaag het exacte bedrag vrij, omdat de vertrouwelijkheidsclausule van 10 jaar tussen de renner en organisatie is verlopen. Armstrong maakte in de Tour Down Under zijn comeback in het wielrennen nadat hij in 2005 was gestopt.

Rob Lucas, penningmeester van de Zuid-Australische regering, maakte het bedrag publiekelijk bekend in een politiek spel om aan te tonen dat de Labor-partij 1 miljoen dollar aan belastinggeld uitgaf aan een atleet die later „een van de de grootste dopingbedriegers in de sportgeschiedenis” bleek. „Armstrong kreeg ook eersteklasvliegtuigtickets voor twee personen, hotelaccommodatie, maaltijden en andere extra’s.”

Profiteren

Ook in 2010 en 2011 kreeg Armstrong een vergoeding voor zijn deelname, maar dat bedrag werd nog niet vrijgegeven; er wordt aangenomen dat hij telkens hetzelfde bedrag kreeg. Armstrong bekende in 2013 dat hij zijn hele carrière doping nam en werd voor het leven geschorst.

Mike Turtur, koersdirecteur van Tour Down Under, zei vorig jaar dat de wedstrijd nog steeds profiteert van de deelnames van Armstrong en de publiciteit die dat toen heeft teweeggebracht.