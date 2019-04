Doelman Room vertrekt bij PSV

Room maakte in 2017 de overstap van Vitesse naar PSV, maar slaagde er niet in om eerste keus Jeroen Zoet uit het elftal te spelen. De international van Curaçao wil graag weer wekelijks aan spelen toekomen. PSV had een optie om zijn aflopende verbintenis te verlengen, maar in samenspraak met de doelman is dat niet gedaan.

Unnerstall

De huidige koploper in de Eredivisie heeft met Lars Unnerstall al een nieuwe doelman in huis volgend seizoen. De Duitser werd vorig jaar al ingelijfd, maar nog een jaar verhuurd aan VVV-Venlo.

