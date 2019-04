Verstappen: ’Een van de moeilijkste races ooit’

„Dit was een van de moeilijkste wedstrijden ooit”, vertelde de coureur van Red Bull bij Ziggo Sport. „We hadden dit hele weekend niet de grip aan de achterkant, en dat was op dit circuit erg belangrijk. Dit circuit is erg gevoelig voor de achterbanden, en dat we daar te weinig grip hadden was ons grootste probleem.”

Safety car

Tel daar de wind en de safety car bij op en het was duidelijk dat Verstappen niet optimaal kon presteren in Bahrein. „We hadden gewoon de snelheid niet, dus we konden ook niet echt aanvallen”, aldus de Limburger, die vanaf de vijfde startpositie vertrok. „En er was ook geen druk van achteruit, dus voor mij gebeurde er niet zoveel. Het kan gebeuren dat het soms niet zo goed gaat. Als we maar weten waar het probleem zit.”

Natuurlijk was Verstappen niet tevreden met hoe het hele weekend voor hem verliep. „Maar dat heb je wel eens. We staan met Red Bull derde in het kampioenschap, proberen zo weinig mogelijk punten te verliezen en de auto snel onder controle te hebben.”

Ajax-PSV

Toen Verstappen naar zijn frustratie over het resultaat van Ajax-PSV (3-1) werd gevraagd, reageerde de supporter van de Eindhovenaren zoals zijn favorieten een dag eerder ook al hadden gedaan. „We staan nog steeds bovenaan he”, besloot de Limburger met een knipoog.

