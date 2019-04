FC Twente na vier maanden weer eens onderuit

Sparta, de eerste achtervolger van FC Twente, won wel. De ploeg van Henk Fraser was op Het Kasteel met 2-0 te sterk voor MVV en verkleinde de achterstand op koploper FC Twente tot acht punten. Er zijn in de Keuken Kampioen Divisie nog zes speelronden te gaan.

Door toedoen van Mario Bilate en Dylan Seys keek FC Twente bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan. Via Aitor Cantalapiedra kwamen de bezoekers halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd, maar in de slotfase ging het in de jacht op de gelijkmaker helemaal fout. Een eigen doelpunt van Ricardinho besliste de wedstrijd vijf minuten voor tijd, waarna Darren Maatsen in de slotminuut nog een mooi uitroepteken achter de wedstrijd zette namens RKC: 4-1.

Go Ahead Eagles, de nummer 3 op de ranglijst, begin in eigen huis ook een misstap. Tegen Telstar verloren de Deventenaren met 2-3 waardoor de achterstand op nummer 2 Sparta nu liefst zeven punten is. De thuisclub kwam twee keer terug van een achterstand, maar kreeg in de slotfase alsnog het deksel op de neus door toedoen van Dylan Mertens.

Jong Ajax ging in eigen huis keihard onderuit tegen SC Cambuur. Alle euforie die er op Sportpark De Toekomst heerste na de zege van het eerste elftal op Ajax van zondag, werd even verstomd door toedoen van de Friezen. Het werd liefst 0-6.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie maandag 1 april:

Jong Ajax - SC Cambuur 0-6

Almere City - Helmond Sport 3-0

Jong AZ - NEC 4-0

FC Den Bosch - Jong PSV 3-1

FC Eindhoven - TOP Oss 2-1

Go Ahead Eagles - Telstar 2-3

RKC Waalwijk - FC Twente 4-1

Roda JC - Jong FC Utrecht 2-1

Sparta Rotterdam - MVV 2-0

FC Volendam - FC Dordrecht 3-4

Stand aan kop Keuken Kampioen Divisie:

1. FC Twente 32-72 (64-30)

2. Sparta Rotterdam 32-64 (69-34)

3. Go Ahead Eagles 32-57 (57-44)

4. FC Den Bosch 32-55 (56-41)

5. Jong PSV 32-54 (67-53)