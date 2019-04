Arsenal profiteert optimaal van uitglijder Tottenham

De ploeg van trainer Unai Emery won in eigen huis met 2-0 van Newcastle United en steeg daarmee naar plek 3. The Gunners profiteerden zo optimaal van de nederlaag (2-1) die rivaal Tottenham Hotspur zondag bij Liverpool leed. De eerste vier ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League.

Tiende thuiswinst op rij

Arsenal heeft nu twee punten voorsprong op zowel Tottenham als Manchester United, met nog zeven wedstrijden te gaan in de Premier League. De winst op Newcastle was het tiende achtereenvolgende thuisduel dat Arsenal winnend besloot.

Aaron Ramsey opende na een klein half uur de score. De middenvelder zocht de combinatie met Alexandre Lacazette, kreeg de bal ietwat gelukkig terug en schoot in de lange hoek via de binnenkant van de paal raak. Newcastle mocht vervolgens lang hopen op een puntje, maar boog in de slotfase definitief. Een fraaie combinatie tussen Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang werd door eerstgenoemde met een mooi boogballetje afgerond.

