Salden definitief weg bij FC Volendam

Het bestuur van de club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft de technisch manager, die tijdelijk ook algemeen directeur is, laten weten dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Salden komt niet voor in de nieuwe koers van de club, waar Wim Jonk in de startblokken staat om de nieuwe hoofdtrainer te worden.

Bekijk ook: FC Volendam plaveit weg voor Wim Jonk

Oud-FC Volendam-speler Hans Bond is gepolst om een (technische) bestuursfunctie te gaan bekleden. De voormalige linksbuiten is daartoe bereid als Jonk daadwerkelijk hoofdtrainer wordt.

Salden werd in september vorig jaar bij Volendam ontslagen als hoofdtrainer. De oud-speler van de club bleef daarna als manager voetbalzaken aan de club verbonden.

Bekijk ook: FC Twente na vier maanden weer eens onderuit