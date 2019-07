Fulham knipoogt naar De Ligt: ’Tot over een paar jaar’

Van der Sar werd als opvolger van Angelo Peruzzi binnengehaald bij Juventus. Na twee seizoenen, waarbij hij zich niet zo kon onderscheiden als bij Ajax, werd hij langzaam naar de Turijnse uitgang geduwd, omdat Gianluigi Buffon werd gehaald van Parma, voor destijds een recordbedrag voor een doelman.

Om zijn keeperscarrière weer wat op te vijzelen, trok Van der Sar in 2001 naar het gepromoveerde Londense Fulham. Daar liet hij bijna wekelijks zien wat hij in zijn mars had. De geboren Voorhoutenaar deed het in de vier jaar zelfs zo goed dat hij in 2005, op 34-jarige leeftijd, naar het grote Manchester United trok. Daar won hij onder meer nog even op 37-jarige leeftijd de Champions League, door in de finale de beslissende strafschop van Nicolas Anelka in de penaltyreeks te stoppen.

Nadat Van der Sar op Twitter De Ligt succes wenste, was Fulham er als de kippen bij om hun voormalig keeper fijntjes te wijzen op zijn onsuccesvolle jaren bij ’Juve’ .„Zie je over een paar jaar in een Fulham-shirt, Matthijs?”, aldus de Londense club met een knipoog.