PSV en Ajax azen op Mexicaanse verdediger Alvarez

Op dit moment lijkt PSV het snelst zaken te willen doen. Bij Ajax is de status van Alvarez nog ’een van de opties’. De Eindhovenaren hebben daarnaast als voordeel dat ze met Hirving Lozano en Erick Gutierrez al twee Mexicanen onder contract hebben en de banden met dat land warm zijn. Op korte termijn gaat er weer een Eindhovense delegatie naar Mexico, waar ongetwijfeld ook de transfer van de talentvolle verdediger ter sprake zal komen. Een nadeel voor PSV is echter de vraagprijs van circa tien miljoen euro, die door Ajax makkelijker op te hoesten is.

Eerst verkopen

PSV lijkt eerst te moeten verkopen om een bod te kunnen uitbrengen. Afgelopen winter wilde technisch manager John de Jong Alvarez ook al inlijven, maar toen bleek de komst van de Mexicaan financieel onhaalbaar. Momenteel speelt de tegen Ajax zo ongelukkig spelende Daniel Schwaab rechts in het centrum van de verdediging. De Duitser heeft een aflopend contract en zijn toekomst is nog ongewis. Schwaab ontving inmiddels een aanbieding voor een nieuw contract, heeft het naar zijn zin, maar heeft het voorstel in beraad, omdat zijn familie in Duitsland verblijft.

Bekijk ook: Mazraoui voor twee duels geschorst

Ajax had de 22-voudig Mexicaans international in de zomer van 2018 op de radar, wilde voor Lisandro Magallan gaan, maar kwam uiteindelijk bij Daley Blind uit. Mocht directeur spelersbeleid Marc Overmars nu wel zaken (willen) doen, dan haalt hij met Mexicaans kampioen en WK 2018-speler Alvarez een multifunctionele speler binnen. Rechts-centraal in de verdediging is zijn beste positie, maar hij kan ook als rechtsback en controlerende middenvelder uit de voeten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie