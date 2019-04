PSV vreest voor de specialiteit van Daley Blind

Daley Blind baant zich een weg langs de PSV’ers Daniel Schwaab (liggend) en Pablo Rosario. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De spelers van Ajax doen er verstandig aan hun oor eens te luister te leggen bij hun ploeggenoot Daley Blind (29). De Amsterdammers hijgen PSV na de zwaarbevochten zege in de Johan Cruijff ArenA (3-1) in de nek en moeten in de laatste zeven Eredivisie-duels het gat van twee punten zien te overbruggen. En inhalen bleek tussen 2010 en 2014 dé specialiteit van Blind, die vier keer de kampioensschaal omhoog mocht houden.