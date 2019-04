PSV wacht mentale test

„Natuurlijk, het is menselijk dat je zo gaat denken en rekenen van: ’het hadden acht punten kunnen zijn’. Maar het moet niet te lang in ons hoofd blijven zitten”, zegt de ervaren aanvoerder Luuk de Jong. „Als team zijnde willen we ons zo snel mogelijk revancheren. Het is dus mooi dat we donderdag alweer tegen PEC Zwolle spelen. Met het eigen publiek dat ons weer zal steunen.”

Overladen met complimenten

De Jong en zijn medespelers hebben het direct na afloop van Ajax-PSV al over de ontstane situatie gehad, zo beaamt de topscorer van de Eredivisie (22 goals). In de kleedkamer zal ook het gevoel leven dat de regerend landskampioen niet heeft onder gedaan voor de directe concurrent, die met name door de prestaties in de Champions League zo vaak wordt overladen met complimenten.

Bekijk ook: Doelman Room vertrekt bij PSV

„Iedereen is verschrikkelijk teleurgesteld, maar we moeten wel weer door”, weet De Jong, de man met vier landstitels in Nederland. „Het gat is twee punten en dat is het vaker geweest. Er is dus niets aan de hand en we hebben nog genoeg vertrouwen. We moeten ervoor zorgen dat we onze kop omhoog houden. We staan nog steeds bovenaan, hè. Natuurlijk is het zo dat Ajax woensdag de koppositie kan overnemen. Maar gelukkig kunnen wij hem de volgende dag alweer terugpakken.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie