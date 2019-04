’Ajax-PSV een prachtige opmaat richting duel met Juventus’

Edwin van der Sar Ⓒ De Telegraaf

Dit zijn de mooiste weken van het seizoen. Het is een periode waarin alles en iedereen met elkaar bezig is bij Ajax en er heerst richting Juventus voor de kwartfinale van de Champions League, maar ook richting de finale van de KNVB-beker en het slot van de competitie een fantastische spirit binnen heel Ajax. En iedereen bij Ajax is zich er van doordrongen dat elk duel telt, ongeacht of de tegenstander FC Emmen, Willem II of Juventus heet.