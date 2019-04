Tom Coronel: ’Die stijl heeft me veel hoofdpijn bezorgd’

Voor Tom Coronel (l.) en Niels Langeveld gaat het WTCR-seizoen komend weekeinde in Marrakesh van start. Ⓒ Speedpool Protonet & DPPI

BARCELONA - Op het stratencircuit Moulay el Hassan in Marrakesh gaat komend weekeinde het nieuwe seizoen van de FIA World Touring Car Cup (WTCR) van start. De drie Nederlanders Tom Coronel (Cupra), Niels Langeveld (Audi RS3) en Nicky Catsburg (Hyundai i30 N) gaan zich mengen in deze mondiale strijd die zich over tien weekenden en dertig races uitspreidt, waaronder het evenement op het circuit van Zandvoort (17-19 mei). Routinier Coronel, die aanstaande vrijdag 47 jaar wordt, en de 28-jarige rookie Langeveld blikken bij de presentatie in Barcelona verwachtingsvol vooruit.