Verhoeven wacht op dopingzaak Hari

In eerste instantie hoopte Glory op een gevecht tussen Verhoeven en Hari in juni, maar die kans wordt met de dag kleiner. Als decor wordt het Gelredome genoemd, de enige overgebleven overdekte optie in Nederland met genoeg plaatsen voor een gevecht van dit statuur. Als dat niet lukt, wordt naar het buitenland gekeken. „Juni is nu al krap, juli of de maanden daarna zijn nog een optie”, laat Remon Daalder namens Glory weten. „Er is nog absoluut niks definitief.”

In december 2016 stonden de twee kemphanen al tegenover elkaar in het Duitse Oberhausen, waar Hari in de tweede ronde moest opgeven vanwege een blessure aan zijn arm. Sindsdien stond Hari nog maar één keer in de ring: in maart vorig jaar, toen hij Hesdy Gerges in Rotterdam versloeg. Na die partij zijn door de Dopingautoriteit sporen van verboden middelen aangetroffen in de urine van de 34-jarige Hari, zo werd eind januari bekend.

Verhoeven bond sinds de strijd met Hari nog vijf tegenstanders aan zijn zegekar. Hij heeft al meerdere keren uitgesproken een rematch tegen de voormalige Golden Boy te zien zitten.