Donk verdient nieuw contract in Turkije

De Nederlander had een bepaling in zijn aflopende verbintenis dat er bij 21 gespeelde wedstrijden in de competitie en Europa automatisch een jaar aan zijn verblijf in Istanbul zou worden vastgeplakt. Dat aantal bereikte de middenvelder vorige week.

De oud-speler van RKC, AZ en Club Brugge staat sinds 2016 bij Galatasaray onder contract.