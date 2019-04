Blamage Jong Ajax: ’Dit was het kijken niet waard’

„Het was heel slecht. Het verschil was te groot met wat ik vrijdag zag tegen NEC. We misten discipline, we wisten niet wat we moesten doen. Standaard lopen ze vrij. Dat is heel teleurstellend. Ja, dit is de slechtste wedstrijd van het seizoen. We zijn zwaar door de ondergrens gezakt.”

Reiziger: „Ik had dit ook niet verwacht. Je weet dat het zware weken voor ze zijn met veel wedstrijden, maar je mag nooit zo verliezen. Bij 0-1 of 0-2 moet je in ieder geval zorgen dat je geen tegengoal meer krijgt. Dan moet je elkaar gewoon opjutten. Dit kan niet. Je moet boos op elkaar worden, maar het was allemaal gelaten.”

Bekijk ook: Cambuur schrijft historie met monsterzege in Amsterdam