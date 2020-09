Deze spelers kunnen Novak Djokovic bedreigen bij US Open

Dominic Thiem haalt uit met zijn gevreesde forehand Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wordt er tijdens de US Open in New York eigenlijk nog over meer gesproken dan over de al dan niet lekkende bubbel en het ontbreken van toeschouwers? Jawel, zo langzamerhand begint het tennis ook interessant te worden. Neem bijvoorbeeld de Oostenrijker Dominic Thiem en de Rus Daniil Medvedev. Wie van hen gaat als eerste een grandslamtitel pakken?