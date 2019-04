Weer een Schumacher in een Ferrari

'Schumi' junior, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, reed zijn eerste testrondjes in een Ferrari. Een spraakmakend moment in de Formule 1. Zijn vader behaalde vijf wereldtitels in de rode bolide van de Italiaanse renstal. Woensdag rijdt de 20– jarige Schumacher testrondjes voor Alfa Romeo, het zusterteam van Ferrari.

Afgelopen jaar pakte Mick Schumacher de titel in de Europese Formule 3-serie. Hij verdiende toen ook genoeg punten om in aanmerking te komen voor een superlicentie, het 'rijbewijs' dat nodig is om in de Formule 1 uit te komen. Schumacher rijdt nu in Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse.

